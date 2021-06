Carnoux-en-Provence L'Artea Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence Mitch Bira Group L’Artea Carnoux-en-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mitch, guitariste/chanteur malgache a été influencé par le maître James Brown et le génie de Jimmy Hendrix. Le groove, la soul et le rythm&blues chevillés au corps, Mitch écume nombre de scènes dans le pays. Il est accompagné par le saxophoniste François Cordas, le bassiste Philippe Regimbeau et le batteur Olivier Fauque. Concert gratuit en extérieur. Théâtre de verdure de l’Artéa.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

