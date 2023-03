MIT – Exposition photo Trévou-Tréguignec Trévou-Tréguignec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Trévou-Tréguignec L’association MIT exposera ses photos à la salle polyvalente de Trévou-Tréguignec du samedi 25 mars au dimanche 2 avril de 15h00 à 18h30.

Les thèmes cette année sont le street-art, le land-art ainsi qu’un format libre.

Il y aura 16 exposants, 75 photos, 37 photos pour le classement.

Tous les visiteurs ont la possibilité de choisir leur photo préférée et de donner le tiercé gagnant.

Les 3 gagnants Adulte et les 3 gagnants Enfant seront récompensés.

yannick.le.maguer@gmail.com

