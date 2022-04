Misty – Paroles Paroles, 1 juillet 2022, .

Misty – Paroles Paroles

2022-07-01 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-01

De Philippe Gris – Par Aérosol Greymachine

Misty, c’est Philippe Gris, ancien combattant du Punk et de la Java (bleue, de préférence). Seul sur scène, ou presque, accompagné par ses instruments infidèles, soutenu par sa muse Ludmila, femme tronc et choriste muette, De Amsterdam à Marrakech, après un aller-retour sur le méridien de Greenwich, un voyage épique en avion de Rome à Paris et un passage obligé par Honfleur… De la chanson tous azimuts, un concert qui voyage, déménage et en dit long : ce n’est pas facile d’être un homme au jour d’aujourd’hui…

Lieu : Honfleur – Espace bar Grenier à sel

dernière mise à jour : 2022-04-25 par