MisturaFina + Térésa de Jésus + Ferro Gaita : Festival Africa Fête, 22 juin 2022, .

MisturaFina + Térésa de Jésus + Ferro Gaita : Festival Africa Fête

2022-06-22 – 2022-06-22

Une soirée dans le cadre de la 18e édition du Festival Africa Fête (21-30 juin 2022 à Marseille)



• MisturaFina (Afrique, Europe et Amérique du Sud) – Forró, xote, baiao

Avec :

Du Brésil – Mestre Juruna (triangle, choeur)

Du Nigéria – David (chant, zabumba)

De France – Laurent (accordéon)



Le groupe MisturaFina est la combinaison de 3 musiciens de 3 continents différents, Afrique, Europe et Amérique du sud. Ce beau mélange a été rendu possible grâce à leur amour pour la musique Forro.

Le groupe MisturaFina nous emmène dans un voyage aux sons de l’accordéon, de la zabumba et du triangle à travers les rythmes natifs de Nord est Brazil comme Xote, Baiao et Forro. Avec leurs interprétations de la musique de grands musiciens tels que Luiz gonzaga, Alceu Valença, Djavan et beaucoup d’autres. MisturaFina vous invite à danser sur les sons doux de Musique Nordestino, c’est une musique chaude et entraînante qui ne manquera pas de vous faire voyager.



• Térésa de Jésus (Cap-Vert) – Musique traditionnelle

Chanteuse d’originie capverdienne, Teresa Lopes Neves aka Teresa de Jesus a l’âme de Cesaria Evora dans ses chansons, la morna coladeira cap-verdienne, musique traditionnelle du Cap-Vert.



•Ferro Gaita (Cap-Vert) – Funana

Ferro Gaita est une formation musicale du Cap-Vert. Le nom du groupe est évocateur de la musique qu’il joue : Ferro (ou Ferrinho) est la barre de fer que l’on frotte avec un couteau, Gaita est un petit accordéon diatonique (un bandonéon), deux instruments utilisés dans le funana. C’est un rythme encore inconnu en Europe, né au début du siècle dernier dans les campagnes de Santiago, et interdit par les autorités coloniales portugaises.

Décoré en 2007 par le gouvernement capverdien pour ses actions culturelles, le groupe compte à sa discographie les albums Rei DiFunana, Rei di Tabanka et Fundu Baxu.

Retrouvez MisturaFina + Térésa de Jésus + Ferro Gaita, dans le cadre du Festival Africa Fête, à l’Espace Julien le 22 juin.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par