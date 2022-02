MisturaFina L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'intermediaire, le vendredi 4 mars à 21:00

MisturaFina est un jeune groupe de la scène musicale marseillaise. Ce beau mélange a été rendu possible grâce à la passion de ses trois musiciens pour la musique Forro d’origine brésilienne. Le groupe MisturaFina nous emmène en voyage au son de l’accordéon, de la zabumba et du triangle, en s’inspirant des rythmes natifs du Nordeste brésilien comme le Xote, le Baiao. Ils puisent leur répertoire dans la musique de grands musiciens tels que Luiz gonzaga, Alceu Valença , Djavan et beaucoup d’autres; et ajoutent aussi petit-à-petit quelques compositions personnelles. MisturaFina vous invite à danser sur les rythmes du Forro , c’est une musique chaude et entraînante qui ne manquera pas de vous faire voyager. Avec : Amar, Triangle, Coeur David, Zabumba, Chant Laurant Sarthou, Accordéon

♫CONCERT BAL FORRO♫ L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

