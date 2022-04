MisturaFina & Bal Forro Archipels Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MisturaFina & Bal Forro Archipels, 29 avril 2022, Marseille. MisturaFina & Bal Forro

Archipels, le vendredi 29 avril à 19:00

MisturaFina est un jeune groupe de la scène musicale marseillaise, composé de trois musiciens passionnés par la musique et la danse Forro du Brésil. Ils vous invitent à un voyage aux sons de l’accordéon, de la zabumba et du triangle, en s’inspirant des rythmes natifs du Nord Est brésilien comme le Xote, le Baio. Tarif concert & tapas : 10€

10€

♫♫♫ Archipels 39 Rue Vacon, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Archipels Adresse 39 Rue Vacon, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Archipels Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Archipels Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

MisturaFina & Bal Forro Archipels 2022-04-29 was last modified: by MisturaFina & Bal Forro Archipels Archipels 29 avril 2022 Archipels Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône