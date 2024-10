MISTRESS BOMB H MARQUIS DE SADE Rennes, vendredi 29 novembre 2024.

« MBH encapsule dans ses morceaux sa colère, ses dégoûts et le malaise actuel. On y entend très bien les manifestations, les violences policières, le grand mépris, ce que ça produit sur elle, ce qu’elle en ressent et ce qu’elle en pense. Le tout avec toujours beaucoup d’élégance et de justesse afin que le message n’écrase jamais ce qui l’entoure (…) pour danser tout en dressant les bras et le majeur bien haut. » (Leoluce – Des Cendres À La Cave)

https://www.facebook.com/mistressbombh

https://www.youtube.com/watch?v=kashAbQ91Ps

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Électro Dub

