Bouches-du-Rhône La Fabulerie accueille, pour 3 semaines, l’exposition Mistral présentant les dessins du jeune et talentueux artiste Lukas Weindiger.



Viennois d’origine, ayant fait ses armes aux beaux-arts de Leipzig, il nous invite à découvrir son univers précis, minutieux et fourmillant de détails au travers de scênes oniriques, comiques et absurdes tirées de moments du quotidien que son regard a arraché au temps et parfois à Marseille.



Plongez dans ses dessins lors du vernissage qui aura lieu le 13 octobre à 18h. La Fabulerie accueille l’exposition Mistral présentant les dessins du jeune et talentueux artiste Lukas Weindiger du 13octobre au 3 novembre. http://lafabulerie.com/ La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

