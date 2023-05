Challenge Kart Didier Alligier-Raoult – Lions Club Montélimar Mistral Mistral Karting, 11 juin 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez participer au 7ème Challenge Kart Didier Alligier-Raoult en collaboration avec Mistral Karting. Les bénéfices de cet évènement seront reversés à des associations aidant les malades du cancer..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Mistral Karting Route du Teil

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and participate in the 7th Challenge Kart Didier Alligier-Raoult in collaboration with Mistral Karting. The benefits of this event will be donated to associations helping cancer patients.

Ven y participa en el 7º Challenge Kart Didier Alligier-Raoult en colaboración con Mistral Karting. Los beneficios de este evento se donarán a asociaciones de ayuda a enfermos de cáncer.

Nehmen Sie am 7. Challenge Kart Didier Alligier-Raoult in Zusammenarbeit mit Mistral Karting teil. Der Erlös dieser Veranstaltung wird an Vereine gespendet, die Krebspatienten helfen.

