APERO-CONCERT avec le groupe MISTRAL BLUES Si vous avez aimé le groupe BLACK LOBO vous allez adoré MISTRAL BLUES! Mercredi 10, veille de férié, le groupe va venir mettre le feu dans ton V and B! La soirée s’annonce ELECTRIQUE !!! Pour l’occas’, FIN DE SERVICE 22H !! ♫♫♫ V and B Istres (Place Patricia Tranchand) 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhône

2021-11-10T19:00:00 2021-11-10T22:00:00

