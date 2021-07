La Fare-les-Oliviers La Cav'Halle Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers Mistral Blues La Cav’Halle La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Fare-les-Oliviers

Mistral Blues La Cav’Halle, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, La Fare-les-Oliviers. Mistral Blues

La Cav’Halle, le vendredi 23 juillet à 19:30

Groupe Pop Rock Vendredi 23 juillet 19h30-22h30 Entrée gratuite Vin au verre, bière à la pression, soft… Petite restauration sur place. Planche salée à partager: charcuterie et/ou fromage, Planche sucrée à partager. Réservation fortement conseillée: 04.90.55.53.08

Entrée libre

♫♫♫ La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:30:00 2021-07-23T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers Étiquettes évènement : Autres Lieu La Cav'Halle Adresse 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers Ville La Fare-les-Oliviers lieuville La Cav'Halle La Fare-les-Oliviers