Mister Tambourine Man

Saône-et-Loire

L'arc Scène Nationale Esplanade François Mitterrand Le Creusot

2022-04-14 20:00:00 – 2022-04-14 21:20:00

Le Creusot Saône-et-Loire EUR 12 22 Théâtre burlesque.

Hamelin. Un bar tenu par Niko, serveur misanthrope, effrayé par ce qui vient de l’extérieur tout en rêvant de partir de ce bar qui est son royaume autant que sa prison. Arrive de nulle part Dan, homme-orchestre étrange, fatigué d’une longue errance à travers le monde. Les deux hommes se confrontent, leurs rêves à première vue diamétralement opposés. Pourtant, ils se ressemblent, cherchant l’humanité et l’amour et l’autre. billetterie@larcscenenationale.fr +33 3 85 55 13 11 Théâtre burlesque.

