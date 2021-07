Barbentane Barbentane Barbentane, Bouches-du-Rhône Mister Tambourine Man – Festival d’Avignon Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Barbentane Bouches-du-Rhône Un bar à Hamelin. Un « estanco » en argot. Niko, serveur misanthrope effrayé par ce qui vient de l’extérieur, voit arriver de nulle part Dan qui cherche le repos. Dan est un homme étrange, un homme-orchestre fatigué par sa longue errance à travers le monde, un homme déçu par les hommes qui n’ont cessé de profiter de ses services mais surtout un homme contrasté entre sa colère qui le fait avancer et sa quête de reconnaissance pour tous les désirs qu’il a provoqués. Spectacle de Eugène Durif.

Spectacle de Eugène Durif.

Mise en scène par Karelle Prugnaud.

