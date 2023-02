MISTER TAMBOURINE MAN CIE L’ENVERS DU DECOR’ THEATRE DE VENISSIEUX, 31 mars 2023, VENISSIEUX.

La Machinerie : LIC 1058577/578/579 Cie L’Envers du décor (Brive-la-gaillarde) Théâtre, Cirque Dès 10 ans Durée: 1h20 Un bar à Hamelin, lieu de la célèbre légende du joueur de flûte. Niko, serveur misanthrope effrayé par ce qui vient de l’extérieur, voit arriver de nulle part Dan qui cherche le repos. Dan est un homme étrange, un homme-orchestre fatigué par sa longue errance à travers le monde, un homme déçu par les hommes qui n’ont cessé de profiter de ses services sans le rétribuer et encore moins le remercier. Interprétés par Nikolaus Holz et Denis Lavant, les deux personnages clownesques de Mister Tambourine Man évoluent dans un monde précaire qu’un mot ou une note de musique peut faire vaciller. L’un récite des poèmes, entonne des chansons de quat’sous en s’accompagnant d’un tas d’instruments, l’autre jongle avec tout ce qu’il trouve, fait virevolter son plateau, ses verres et ses bouteilles, escalade, se fracasse, recommence: un duo aussi brinquebalant qu’explosif. Ces deux hommes, aux rêves si différents, cherchent finalement tous deux l’humanité, l’amour et l’autre. C’est bouleversant et magnifique ! Ecriture: Eugène Durif Mise en scène: Karelle Prugnaud Collaboration artistique: Nikolaus Holz Avec: Denis Lavant, Nikolaus Holz Création sonore: Guillaume Mika Création lumière: Gérard Groult Régie générale: Bertrand Dubois Régie son: Pierre Xucla Costumes: Antonin Boyot-Gellibert Conseiller musical: Pierre-Jules Billon Direction musicale des fanfares, contrebasse, percussions: Marco Lebeau Scénographie, constructions: Éric Benoît et Emmanuel Pestre Photo: Michel Cavalca EUR21.0 21.0 euros

THEATRE DE VENISSIEUX VENISSIEUX 8, Boulevard Gerin 69200

