Mister magic balloon

Théâtre des Lices, le samedi 18 décembre à 14:30

Théâtre des Lices, le samedi 18 décembre à 14:30

L’illusionniste Fabrice Limouzin propose ce spectacle réunissant magie et sculptures de ballons.Spectacle pour les 4/12 ans. à 14h30 et 16h30. Ouverture des portes dès 13h30. Entrée dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et masque obligatoire. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/) Spectacle pour les 4/12 ans Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn

