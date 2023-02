MISTER JULES MAGICIEN MALGRE LUI CLOWN MIME MAGIE ACTE 2 THEATRE, 13 février 2023, LYON.

MISTER JULES MAGICIEN MALGRE LUI CLOWN MIME MAGIE ACTE 2 THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-13 au 2023-02-19 11:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Pour Tout public à partir de 5 ansJules doit se sortir d’une situation inconfortable. Il est en fuite, et doit faire face à unpublic venu voir un spectacle de magie et ne connait rien à tout ça.Autant de problèmes qui vont l’obliger à faire preuve d’imagination pour s’en sortir.Maladroitement, il devra demander de l’aide au public, adultes et enfants, afin desurpasser ces épreuves.De folles rencontres en perspectives pour ce doux provocateur. EUR13.8 13.8 euros

ACTE 2 THEATRE LYON 32 QUAI ARLOING 69009

