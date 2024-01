Nuit de la lecture – du corps et des loups Rue du Clos Minio Missiriac, vendredi 19 janvier 2024.

Nuit de la lecture – du corps et des loups Rue du Clos Minio Missiriac Morbihan

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 20:30:00

Apéro lecture sur le thème des corps et des loups.

A travers des textes courts, des poésies et des chansons, le corps (thème national) et le loup (exposition en cours) seront les 2 thèmes principaux, avec des histoires drôles ou terrifiantes en tout genre. Les conteurs amateurs se feront une joie de vous accueillir en partageant le verre de la nouvelle année. Gratuit et tout public.

Rue du Clos Minio Médiathèque

Missiriac 56140 Morbihan Bretagne bibliotheque-missiriac@orange.fr



