Missions traces Échourgnac

2022-02-18 15:00:00 – 2022-02-18 17:00:00 Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac Dordogne Missions traces : viens mener l’enquête au Parcot ! traces et indices de présence animale pour les 8/12 ans / 2 €

15h-17h : en intérieur et extérieur

dernière mise à jour : 2022-01-18 par Vallée de l’Isle

