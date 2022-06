Missions canicule : à quoi et comment nous préparer ? Académie du climat Paris Catégories d’évènement: île de France

Missions canicule : à quoi et comment nous préparer ? Académie du climat, 16 juin 2022, Paris.

de 18h30 à 20h00

Missions canicule : à quoi et comment nous préparer ?

Venez découvrir les projections climatiques, la stratégie rafraîchissement et le plan canicule de la Ville de Paris ! Cet atelier sera également l'occasion de partager vos bonnes idées pour l'expérimentation de nouvelles salles rafraîchies* en mairies d'arrondissement.

*Une salle disponible pour se rafraîchir en période de canicule, c'est essentiel, mais comment en fait-on un lieu agréable, où l'on peut aider d'autres personnes et d'où on repart avec les bons gestes pour se protéger de la chaleur ?

Quand : Jeudi 16 juin, de 18h30 à 20h
Où : A l'Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4eme – Salle des fêtes

