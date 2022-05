Mission XY Maison Frédéric Ozanam 15 rue René Blum 75017 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Il s’agit d’une journée « père-fils », guidée par un animateur agréé, pour présenter sérieusement avec poésie et vérité les transformations du corps à la puberté et pour favoriser le dialogue parent-enfant sur le sujet. « Apprendre à connaitre son corps, apprivoiser les changements de la puberté, découvrir la puissance de vie qui est en chacun… autant d’éléments qui permettent au jeune de se sentir valorisé, de prendre soin de lui et de grandir dans le respect de l’autre ».

inscription obligatoire – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T17:00:00

