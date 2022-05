MISSION TRAPPEURS Chalet solitude, 22 juillet 2022, Barèges.

du vendredi 22 juillet au lundi 1 août à Chalet solitude

### Ton séjour Tu partageras des moments inoubliables lors d’activités variées et sensationnelles comme la descente de rapide en rafting et, comme un musher, tu pratiqueras la cani-rando en compagnie d’un chien de traîneau. Tu partiras également avec un guide de moyenne montagne sur les traces d’animaux sauvages…tu iras caresser les marmottes et observer les loups et autres mammifères dans l’un des plus beaux parcs animaliers de France. Viens vivre au rythme des trappeurs lors de constructions de tipis et de soirées autour d’un feu de camp dans une ambiance chaleureuse et un paysage magnifique !! ### Cadre de vie Hébergement collectif de 48 places à Barèges, dans les Hautes-Pyrénées. Chambres de 02 à 06 lits ### Formalités Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques

795

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chalet solitude Plateau du Lienz Barèges Hautes-Pyrénées



