« Mission sainte Geneviève »

15h30-16h : Présentation historique de la vie de sainte Geneviève (ancienne église) 16h-19h : Prière et mission * Organisation d’un accueil spirituel dans l’ancienne église illuminée aux bougies autour de l’adoration du Saint-Sacrement * Distribution de « petits pains de sainte Geneviève » aux passants avec un extrait de Paris Notre-Dame sur la sainte, en proposant de recueillir leurs intentions de prière. 19h-20h : buffet campagnard, salle Saint-Vincent . 20h-20h30 : procession « aux flambeaux » jusqu’à la chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, 20 rue Cortambert, 75016. 20h30-22h : temps de louange et de prière à la chapelle. Présentation historique, accueil et procession aux flambeaux. Notre-Dame de Grâce de Passy 8-10 rue de l’Annonciation Paris Paris

