Paris Atelier du Plateau Paris Mission Roosevelt Atelier du Plateau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mission Roosevelt Atelier du Plateau, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 15 juillet 2021

de 17h à 19h, de 12h à 14h

gratuit

Partons de l’idée que vous n’êtes pas un public et que par conséquent ceci n’est pas un spectacle. Ceci est une expérience ou mieux encore une expérimentation, vous en serez à la fois les acteurs, les cobayes, et surtout les uniques et heureux bénéficiaires. Avec Mission Roosevelt nous voulons traverser l’espace urbain, faire un parcours et laisser un signe, une trace colorée sur le sol. Nous voulons partager avec vous le plaisir de l’interdit, le plaisir d’utiliser un objet tabou, un objet utilisé pour la première fois, qui pourrait à lui seul justifier le tout. Le fauteuil roulant est l’instrument et l’outil de Mission Roosevelt, le symbole de tout ce qui ne nous concerne pas, mais qui aujourd’hui nous appartient. Il s’agit d’une métaphore de l’inégalité à travers laquelle conquérir la ville. Une expérience d’urbanisme, une performance faisant appel à la participation du public qui, installé sur des fauteuils roulants, se transforme en une joyeuse machine de guerre. La Mission Roosevelt envahit la ville ! avec : Diane Bonnot et Iacopo Fulgi, comédien.ne.s Un spectacle de la compagnie Tony Clifton Circus – Production et coordination : Alexis Nys – Régie technique : Valerio Maggi Coproducteurs : Lieux Publics – Centre National de Création (Marseille) Soutien : SACD / Auteurs d’espace public, La Paperie – Centre National des Arts de la Rue à Angers, L’Atelline – Lieu de Fabrique Arts de la Rue Languedoc-Roussillon à Montpellier, Production Bis Jeudi 15 juillet – 12h et 17h

Lieu secret

Tout public

Gratuit, sur réservation #eteculturelidf #vivrelaculture #atelierduplateau #lesbonscoins

Spectacles -> Autre spectacle Atelier du Plateau angle des rues des Alouettes et du Plateau Paris 75019

7bis : Buttes Chaumont 11 : Jourdain

Contact :Atelier du Plateau 0142412822 http://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau 0142412822 reservation@atelierduplateau.org Spectacles -> Autre spectacle Solidaire;Plein air;Musique;Insolite;Étudiants;Sport

Date complète :

2021-07-15T17:00:00+02:00_2021-07-15T19:00:00+02:00;2021-07-15T12:00:00+02:00_2021-07-15T14:00:00+02:00

sileks

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier du Plateau Adresse angle des rues des Alouettes et du Plateau Ville Paris lieuville Atelier du Plateau Paris