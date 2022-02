« Mission restauration » – VISITE DE L’ATELIER DE RESTAURATION DES ARCHIVES Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite et démonstration à l’atelier de restauration des Archives. Venez découvrir notre centre de remise en forme des documents ; il soigne les matériaux détériorés par l’empreinte du temps, qu’ils soient sur support papier ou parchemin. Notre restauratrice vous expliquera son parcours, ses compétences et ses missions au cœur de son lieu de travail. Vous approcherez des documents originaux restaurés selon différentes techniques. Ouverture des réservations : Lundi 7 mars 2022. **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Mercredi 6 avril, 17h30-19h. **Pour qui ?** Tout public. **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Réservation obligatoire.** **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) ### **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 6 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation du pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes de 12 à 15 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans.

Le métier de restaurateur vous intrigue ? Vous vous intéressez à la préservation du patrimoine et à la protection des archives ? Alors cette visite est faite pour vous ! Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

