Mission radeau à l’Exploradôme Exploradôme, 20 mai 2023, Vitry-sur-Seine.

Le samedi 20 mai 2023

de 11h00 à 12h00

Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu'à 6 ans.

8€, Inscription en ligne obligatoire.

Atelier « Mission radeau » à l’Exploradôme !

Les participant·es reçoivent la mission d’aider un personnage coincé sur une île déserte pour rentrer chez lui.

Atelier d’1h.

De 4 à 6 ans.

Lors de cet atelier, ils·elles vont découvrir par équipes quelques unes des propriétés de l’eau liquide avant de fabriquer un radeau. Il permet à la fois d’introduire les notions de perméabilité et de flottabilité en les testant pour mieux les comprendre et de se familiariser avec la démarche d’investigation scientifique. Les participant·es pourront également apprendre à faire la distinction entre sec et mouillé, lourd et léger et en tirer les conséquences dans leur processus de construction.

Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine

Contact : http://www.exploradome.fr/mission-radeau-1 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/mission-radeau-20-05

Exploradome, 2022. Un groupe d’enfants mettant à l’eau leurs radeaux.