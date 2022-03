MISSION: PROTECTION NATURE ! Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

du vendredi 22 avril au vendredi 29 avril

L’exposition AMER fait prendre conscience que nous sommes responsables, au quotidien, de la protection de nos mers et océans ! Chaque déchet jeté par terre terminera dans un cours d’eau ! Partez à la chasse aux déchets autour de l’abbaye pour éviter qu’ils ne finissent dans la Gartempe. Découvrez leurs durées de dégradation pour comprendre l’impact écologique de votre nettoyage !

Tarif : 5€/participant, matériel de protection fourni

Un atelier créé pour sensibiliser les enfants à la pollution des déchets humains et leurs impacts sur notre environnement. Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

