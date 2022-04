MISSION : PROTECTION DES ESPÈCES MENACÉES ! AU BIOPARC Doué-en-Anjou, 13 juillet 2022, Doué-en-Anjou.

Au programme cette année : Helpsimus, LPO Anjou, Institut Jane Goodall, Connaître et Protéger le Panda Roux, FNE Pays-de-la-Loire, Hegalaldia, Cheetah Conservation Fund, Maki Go et Bioparc Conservation.

Chaque mercredi, rencontrez une ONG de protection de la biodiversité et découvrez les Projets Nature du Bioparc.

