MISSION POLLINISATEURS – ESCAPE GAME Bonnétable, 24 août 2022, Bonnétable.

MISSION POLLINISATEURS – ESCAPE GAME Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable

2022-08-24 – 2022-09-17 Jardin Potager 1 rue d’Isly

Bonnétable Sarthe Bonnétable

Venez relever le défi et résoudre une succession d’énigmes scientifiques et ludiques à la découverte des pollinisateurs sauvages ! Vous regarderez alors les insectes d’un tout autre œil…

Vous aurez 60 minutes, montre en main, pour résoudre le jeu en faisant appel à votre sens de l’observation, votre ingéniosité, votre habileté et votre logique.

Aucune connaissance préalable sur les pollinisateurs et insectes n’est nécessaire, mais l’entraide et et la coopération entre joueurs sont la clé de la réussite !

Public familial à partir de 7 ans (les enfants doivent être accompagnés)

Jeu conçu par la Région des Pays de la Loire.

Sur réservation uniquement, places limitées.

Merci de réserver minimum 24heures avant.

Inscriptions au 02 43 52 01 34 à partir du 1er juillet

Venez vivre une aventure pleine de rebondissements à la rencontre des abeilles sauvages et pollinisateurs

c.nos@mainesaosnois.fr

