“_M. Deboisvilliers vient d’acquérir une lithographie d’Antoine Roussin auprès du fils de M. Léon Dierx. Malheureusement, durant le trajet dans le ti-train, l’oeuvre a disparu juste avant sa présentation au nouveau gouverneur M. Lapalud, auquel il pensait l’offrir._ _Le commissaire Felix Thémir demande donc à de bons citoyens de l’île de mener l’enquête. Vous avez 2h pour découvrir ce que l’oeuvre est devenue”_ **Comment participer :** **1.** Composez votre équipe de 2 à 6 personnes **2.** Inscrivez-vous directement par mail à: [[courrier@caue974.com](mailto:courrier@caue974.com)](mailto:courrier@caue974.com) **3.** Choisissez un créneau entre 10h, 13h30, ou 16h au siège du CAUE **Détails de participation :** **1.** Le but est de proposer une visite scénarisée de dix sites remarquables de la ville de Saint-Denis aux travers d’une enquête que vous mènerez en équipe pendant 2h. **2.** Vous devrez réunir des indices donnés par des animateurs-acteurs répartis sur les dix sites. **3.** Casquette ou chapeau, bouteille d’eau et crème solaire vous seront utiles. **4.** Toutes les équipes seront récompensées ! Venez vite découvrir le règlement du jeu complet et la liste des lots à gagner. **Des questions ?** N’hésitez pas à nous contacter dans le chat de notre page Facebook, nous tenterons de répondre le plus rapidement à toutes les questions.

Sur inscription (places limitées). En raison du contexte sanitaire actuel, l’organisation et le déroulé des évènements peuvent encore évoluer. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet : www.caue974.com

Le but est de proposer à des équipes une visite scénarisée de lieux remarquables de Saint Denis au travers d’une enquête qu’elles mèneront pendant 2h, en réunissant des indices donnés par des acteurs La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

