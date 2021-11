Mission paroissiale à l’occasion du marché de Noël Eglise Saint-Ambroise, 27 novembre 2021, Paris.

Mission paroissiale à l’occasion du marché de Noël

Eglise Saint-Ambroise, le samedi 27 novembre à 14:00

En parallèle du marché de Noël qui sera concentré sur la Maison paroissiale et la salle Saint-Ambroise, un temps de rencontre missionnaire aura lieu devant et dans l’église le samedi 27 novembre après-midi. Au programme : 14h – accueil, formation et prière d’envoi en mission 15h – mission autour de 5 pôles : rencontre avec les passants (parvis et église)/vin chaud/chorale/adoration/prière des frères 16h30 – retour de mission et action de grâce 17h – fin et vin chaud ensemble Nous avons besoin de chacun pour vivre ce temps ! Contactez-nous pour rejoindre le pôle de votre choix. Estelle & Henry DURIEZ – 06 07 44 73 13 – [estelle.debuyer@essec.edu](mailto:estelle.debuyer@essec.edu)

“Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple !”

Eglise Saint-Ambroise 2 rue Saint Ambroise , 75011 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00