Une exposition ludique et pédagogique de sensibilisation à la préservation des océans. Une exposition en lien avec… …le spectacle de danse en Langue des Signes Française et français, FILA FILA MANANI, du chorégraphe Tidiani Ndiaye, avec la danseuse Thumette Léon !Chez nous le mercredi 29 mars à 16h, sur réservation.En partenariat avec l’Atelier de Paris/CDCN. Partez à la découverte de la biodiversité marine avec l’exposition Mission Océan ! Vous apprendrez les enjeux liés à la pollution plastique due aux déchets les plus fréquemment retrouvés dans les océans, et découvrirez le portrait de plusieurs animaux marins qu’il faut protéger. Cette exposition conçue par les éditions Sloli est accompagnée par un joli jeu en bois que vous pourrez tester pour approfondir vos connaissances ! du mercredi 1er au vendredi 31 mars tout public entrée libre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

