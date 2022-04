Mission Océan Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: 40600

Biscarrosse

Mission Océan Biscarrosse, 7 mai 2022, Biscarrosse. Mission Océan Place Georges Dufau Fronton de la Plage Biscarrosse

2022-05-07 10:30:00 – 2022-05-07 17:30:00 Place Georges Dufau Fronton de la Plage

Biscarrosse 40600 Au programme : 10h30 – 12h : Circuit vis ta plage ( Poste de secours sud) 13h30 – 17h30 : Stands environnement & secourisme (Plage centrale) 14h – 16h30 : Initiations sauvetage côtier (Plage sud) 15h30 & 16h30 : Démonstrations sauvetage (Plage centrale) Venez nombreux !! Au programme : 10h30 – 12h : Circuit vis ta plage ( Poste de secours sud) 13h30 – 17h30 : Stands environnement & secourisme (Plage centrale) 14h – 16h30 : Initiations sauvetage côtier (Plage sud) 15h30 & 16h30 : Démonstrations sauvetage (Plage centrale) Venez nombreux !! Au programme : 10h30 – 12h : Circuit vis ta plage ( Poste de secours sud) 13h30 – 17h30 : Stands environnement & secourisme (Plage centrale) 14h – 16h30 : Initiations sauvetage côtier (Plage sud) 15h30 & 16h30 : Démonstrations sauvetage (Plage centrale) Venez nombreux !! pxhere

Place Georges Dufau Fronton de la Plage Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 40600, Biscarrosse Autres Lieu Biscarrosse Adresse Place Georges Dufau Fronton de la Plage Ville Biscarrosse lieuville Place Georges Dufau Fronton de la Plage Biscarrosse Departement 40600

Biscarrosse Biscarrosse 40600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Mission Océan Biscarrosse 2022-05-07 was last modified: by Mission Océan Biscarrosse Biscarrosse 7 mai 2022 40600 Biscarrosse

Biscarrosse 40600