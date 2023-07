Mission Océan Bibliothèque Parmentier Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Du mardi 03 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Public enfants adolescents. gratuit

Une exposition de sensibilisation à l’environnement par la découverte de la biodiversité océanique.

Cette exposition permet de comprendre la biodiversité marine

et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux

naturels.

On découvre aussi le portrait de plusieurs animaux marins (qui ils

sont, où ils vivent, pourquoi il faut les protéger…) et le portrait des

déchets les plus fréquemment retrouvés dans les océans.

D’où proviennent ces déchets ?

Quel est leur impact sur

l’eau et la vie océanique ?

Comment lutter contre ce problème à l’échelle

globale ?

Quels éco-gestes peut-on mettre en place pour réduire, recycler et

revaloriser nos déchets ?

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

© Sloli détail de « Mission Océan », éditeur Sloli