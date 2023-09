Cet évènement est passé Rencontre avec des artisans d’Art de l’architecture Mission Nice Patrimoine Mondial Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Rencontre avec des artisans d’Art de l’architecture Mission Nice Patrimoine Mondial Nice, 16 septembre 2023, Nice. Rencontre avec des artisans d’Art de l’architecture 16 et 17 septembre Mission Nice Patrimoine Mondial Entrée libre PATRIMOINE VIVANT : LES SAVOIR-FAIRE DES DECORS D’ARCHITECTURE Venez rencontrer des artisans d’art, experts des décors d’architecture !

Un restaurateur de fresques, une céramiste d’architecture et mosaïstes, spécialistes du terrazzo présenteront leur travail, au sein de l’exposition sur le site inscrit par l’UNESCO. Mission Nice Patrimoine Mondial 75, quai des Etats-Unis, 06300 NICE Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 13 22 82 http://candidaturepatrimoinemondial.nice.fr/ Salle d’exposition de la mission en charge de la candidature de Nice à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial Accessibilité complète Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 (c)Brossier-Genevois Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Mission Nice Patrimoine Mondial Adresse 75, quai des Etats-Unis, 06300 NICE Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Mission Nice Patrimoine Mondial Nice latitude longitude 43.695284;7.274172

Mission Nice Patrimoine Mondial Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/