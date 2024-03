Mission nature : nettoyage de printemps #4 Maison de la Nature Gradignan, dimanche 24 mars 2024.

Mission nature : nettoyage de printemps #4 La propreté dans les espaces publics, c’est l’affaire de tous ! Le dimanche 24 mars, la Ville vous invite à un grand défi de nettoyage de la nature. Alors : à vos gants, prêts, partez ! Dimanche 24 mars, 09h30 Maison de la Nature Gratuit – Sur inscription à partir du 4 mars : missionnature@ville-gradignan.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T09:30:00+01:00 – 2024-03-24T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:30:00+01:00 – 2024-03-24T12:00:00+01:00

Votre mission si vous l’acceptez : une matinée pour ramasser le plus de déchets possible !

Rendez-vous le dimanche 24 mars à 9h30.

Trois points de départ : Maison de la Nature (Parc René Canivenc), Eurofac et Cayac

Dès 9h30 village animé à la Maison de la Nature avec des ateliers pédagogiques organisés par Surfrider, Bordeaux Métropole et la Maison de la Nature.

Place à la pesée finale à 11h30 à la Maison de la Nature, un pot de l’amitité conclura la matinée, le tout en musique !

Se munir de gants, chaussures et vêtements adaptés, en fonction de la météo.

Des sacs poubelles seront fournis à chaque point de départ.

Informations et inscriptions souhaitées à partir du 4 mars auprès de missionnature@ville-gradignan.fr, afin de prévoir au plus juste les quantités nécessaires.

Maison de la Nature 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556895174 https://www.gradignan.fr/nature/maison-de-la-nature/presentation-373.html [{« type »: « email », « value »: « missionnature@ville-gradignan.fr »}] [{« link »: « mailto:missionnature@ville-gradignan.fr »}]

cleanupday cleanup

©VilledeGradignan