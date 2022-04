Mission naturaliste “Libellules et papillons à Trévignon” Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Mission naturaliste "Libellules et papillons à Trévignon" Trégunc, 3 août 2022, Trégunc.

2022-08-03 – 2022-08-03

Equipé d 'un filet, initiez-vous à la capture et à l'identification de ces fascinants insectes volants. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire dans les bureaux d 'information touristique la veille avant midi.

