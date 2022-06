Mission naturaliste : Les plantes aux mille et une vertus

2022-07-12 – 2022-07-12 Venez jouer les apprentis naturalistes pour découvrir la nature en vous amusant ! Entre forêts et prairies, nous vous invitons à la découverte des plantes qui bordent nos chemins. Utilisées depuis la nuit des temps, ces plantes, aux milles usages, n’auront plus de secrets pour vous. Réservation obligatoire la veille avant 12h00

Age minimum conseillé : 6 ans Tarifs : 8€ / Réduit* : 5€ / Gratuit moins de 12 ans

dernière mise à jour : 2022-03-18

