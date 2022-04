Mission naturaliste ” La nature au crépuscule” Névez, 10 août 2022, Névez.

Mission naturaliste ” La nature au crépuscule” Névez

2022-08-10 – 2022-08-10

Névez Finistère

Partez à la découverte du monde fascinant des chauve-souris. Observation, écoute et explications vous permettront d ‘en savoir plus sur ces magnifiques et fragiles créatures. Réservation obligatoire. Age minimum conseillé : 8 ans

Névez

