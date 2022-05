Mission naturaliste “étangs de Rosporden” Rosporden Rosporden Catégories d’évènement: Finistère

Rosporden

Mission naturaliste “étangs de Rosporden” Rosporden, 28 juillet 2022, Rosporden. Mission naturaliste “étangs de Rosporden” Bureau d ‘information touristique 47 rue Nationale Rosporden

2022-07-28 – 2022-07-28 Bureau d ‘information touristique 47 rue Nationale

Rosporden Finistère Rosporden A vos jumelles et épuisettes, découvrez les mystères de l’eau douce, source de vie et de métamorphoses. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire. A vos jumelles et épuisettes, découvrez les mystères de l’eau douce, source de vie et de métamorphoses. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire. Bureau d ‘information touristique 47 rue Nationale Rosporden

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rosporden Autres Lieu Rosporden Adresse Bureau d 'information touristique 47 rue Nationale Ville Rosporden lieuville Bureau d 'information touristique 47 rue Nationale Rosporden Departement Finistère

Rosporden Rosporden Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosporden/

Mission naturaliste “étangs de Rosporden” Rosporden 2022-07-28 was last modified: by Mission naturaliste “étangs de Rosporden” Rosporden Rosporden 28 juillet 2022 finistère Rosporden

Rosporden Finistère