Melgven Finistère Venez jouer les apprentis naturalistes pour découvrir la nature en vous amusant ! Thème du jour : Venez découvrir la vie étrange des espèces du bord de mer, qui vous révèleront leurs secrets. Munissez-vous de vos bottes ! Réservation obligatoire la veille avant 12h00

Age minimum conseillé : 6 ans Tarifs : 8€ / Réduit* : 5€ / Gratuit moins de 12 ans

