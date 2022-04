Mission l’oeuf La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

2022-04-09 – 2022-04-16

Animation proposée par le Conseil Municipal des Jeunes. Un oeuf sera caché chez un commerçant de la commune du samedi 09 avril au samedi 16 avril, à vous de le trouver ! Les bulletins seront à déposer au plus tard pour le samedi 16 avril à la Mairie (ou dans la boîte aux lettres). Le tirage au sort aura lieu le mercredi 20 avril chez le commerçant où sera caché l'œuf. +33 2 98 56 96 55 http://www.foret-fouesnant.org/

