Job dating Mission locale Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Job dating Mission locale Toulouse, 18 avril 2023, Toulouse. Job dating Mardi 18 avril, 14h00 Mission locale Toulouse Entrée libre Le Collectif des entreprises pour une économie plus inclusive de Toulouse organise un job dating alternance le 18 avril 2023. Les entreprises Accor, Carrefour, Crit, EDF, Engie, Korian, Sonepar seront présentes pour accueillir les partenaires emploi et associations de quartier de 9h à 11h et les candidats 14h à 17h afin de leur présenter leurs métiers et opportunités d’emploi en alternance. RDV le 18 avril de 14h à 17h dans les locaux de la Mission Locale de Toulouse au 97 Rue Pierre-Paul Riquet 31000 Toulouse. Venez découvrir nos offres, nous vous attendons nombreux !

En savoir plus Mission locale Toulouse 97 Rue Pierre-Paul Riquet 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.collectif-economie-plus-inclusive.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T17:00:00+02:00

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Mission locale Toulouse Adresse 97 Rue Pierre-Paul Riquet 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mission locale Toulouse Toulouse

Mission locale Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Job dating Mission locale Toulouse 2023-04-18 was last modified: by Job dating Mission locale Toulouse Mission locale Toulouse 18 avril 2023 Mission locale Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne