Petit déjeuner partenaires Mission Locale sud 79 Niort, 14 septembre 2023, Niort.

Petit déjeuner partenaires Jeudi 14 septembre, 09h30 Mission Locale sud 79 sur inscription

Vous souhaitez rencontrer des professionnels autour d’un petit café et d’une viennoiserie ?

Venez échanger avec : L’entreprise Thebault, le Pôle Formation de l’UIMM, l’AFPA, le CFA sanitaire et social et l’ASFODEP

Ils seront présents toute la matinée pour répondre à vos questions.

Moment convivial assuré !

Mission Locale sud 79 4 rue françois Viète 79000 niort Niort 79000 Le Clou-Bouchet Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=149944 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 17 50 57 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T09:30:00+02:00 – 2023-09-14T12:00:00+02:00

2023-09-14T09:30:00+02:00 – 2023-09-14T12:00:00+02:00