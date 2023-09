TOUT SAVOIR SUR L’ALTERNANCE Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne Saint-Junien, 5 octobre 2023, Saint-Junien.

TOUT SAVOIR SUR L’ALTERNANCE Jeudi 5 octobre, 09h30 Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne Inscription et Informations auprès de la Mission Locale Rurale

Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne 87200 saint junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@mlr87.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.55.70.45.74 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 68 16 16 34 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:30:00+02:00 – 2023-10-05T12:00:00+02:00

2023-10-05T09:30:00+02:00 – 2023-10-05T12:00:00+02:00