Sensibilisation et recrutement aux métiers du domicile en alternance Mission Locale, 8 février 2023, Roubaix. Sensibilisation et recrutement aux métiers du domicile en alternance Mercredi 8 février, 14h00 Mission Locale L’aide à la personne te passionne, viens découvrir le secteur du domicile Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Le GEIQ A DOMICILE HAUTS DE FRANCE est un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification. Il propose : un contrat de professionnalisation, de 12 mois en moyenne qui vous permettra d’obtenir un Titre Pro ADVF:

– 385h de formation – 100h de tutorat (en binôme sur le terrain), – 100h d’accompagnement par le GEIQ – de la mise à disposition (en autonomie comme un professionnel sur le terrain) Le salarié sera en alternance au sein d’un service d’aide à domicile (le plus proche de son lieu d’habitation selon des secteurs définis ) et ira en formation 1 jour par semaine (frais kilométriques remboursés pour la formation max 50€/jour). Durant le contrat de professionnalisation, le salarié sera en CDD temps partiel : 121h33 soit 28h/semaine (horaires atypiques, 1 week-end/2, 1 jour férié/2 et un jour de repos fixe). Cette formation est rémunérée au SMIC en fonction de l’âge et des diplômes.(18-25 ans sans BAC 70% – 18-25 ans avec BAC 80% – +26 ans 100%) Nous rémunérons les trajets entre chaque intervention à hauteur de 0.35cts/km et les dimanches et jours fériés majorés à 45% Le contrat débutera en mars Les candidats valident l’intégralité du Titre Pro ADVF. Avec cette qualification et l’expérience accumulée, l’emploi durable est au bout !! Les critères pour intégrer : ~ Permis et voiture ou voiture sans permis ~ Pass Sanitaire ~ Projet Professionnel validé (une période d’immersion sera effectuée avant de rentrer en formation) Découvre et postule également sur le métier d’accompagnement éducatif et social (DEAES)

POUR TON INSCRIPTION RAPPROCHE TOI DE TON CONSEILLER

