Permanences Informations Recrutement des Cadets de la République de la Police Nationale Mission Locale, 24 janvier 2023, Roubaix.

Permanences Informations Recrutement des Cadets de la République de la Police Nationale 24 janvier – 28 mars, les mardis Mission Locale

Permanences pour le recrutement de policier

Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-la-republique”}]

Préparez-vous à devenir policier grâce à la formation « Cadet de la République » !

Vous avez entre 18 et 30 ans,

vous souhaitez intégrer la police nationale mais vous n’avez pas votre BAC en poche ?

Nous avons la solution pour vous… ?

Grâce à cette formation professionnelle rémunérée,

nous vous préparerons pendant un an à votre futur métier de policier adjoint mais également au concours de gardien de la paix.

Devenir cadet de la République, c’est bénéficier :

– d’une formation alternant école de police, stages en services de police et lycée professionnel dans la région de votre choix (affectation départementale garantie);

– à l’issue de cette formation, d’un emploi de policier adjoint (1405 € net/mois) garanti en plus de la préparation au concours de gardien de la paix (concours accessible par voie interne) ; –

– d’une allocation d’études pour toute la durée de votre formation (552,15 € net/mois) ;

– de la prise en charge des frais en cas d’hébergement ;

– d’un accompagnement pédagogique de qualité avec un fort taux de réussite au concours de gardien de la paix ;

– vivre une aventure humaine et professionnelle enrichie de multiples découvertes et apprentissages. Pendant un an, vous serez formés en alternance entre lycée professionnel, école de police (Béthune – 62) et stages sur le terrain.

– À l’issue des 12 mois, vous deviendrez policier adjoint en attendant d’incorporer la scolarité de gardien en cas de réussite au concours ou en attendant de réussir le concours de gardien de la paix.

Le recrutement des Cadets de la République est accessible de 18 à moins de 30 ans, sans condition de diplôme… –

Renseignements : Info Police Recrutement : Tél. 03.20.62.49.59

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T08:30:00+01:00

2023-03-28T16:30:00+02:00

Mission locale Roubaix