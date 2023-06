Faites vos bagages ! Mission Locale Rochefort Marennes Oléron Rochefort, 30 mai 2023, Rochefort.

Faites vos bagages ! 30 et 31 mai Mission Locale Rochefort Marennes Oléron entrée libre

Présentation et information sur les dispositifs consacrés aux stages à l’étranger (Union Européenne) pour les jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emploi.

Mise en place de flyers, de quizz et de vidéos destinés au public.

Mission Locale Rochefort Marennes Oléron 1 avenue Maurice Chupin Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T09:00:00+02:00 – 2023-05-30T17:30:00+02:00

2023-05-31T09:00:00+02:00 – 2023-05-31T17:30:00+02:00