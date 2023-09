Cet évènement est passé Atelier Com’Alternance Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Atelier Com’Alternance Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées Pau, 19 septembre 2023, Pau. Atelier Com’Alternance Mardi 19 septembre, 09h30 Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées Entrée libre Vous recherchez une alternance ? Inscrivez-vous aux ateliers Com’Alternance !

Des informations sur les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation

Des rencontres avec des professionnels

Un soutien dans vos recherches de formation ou de postes potentiels sur le marché du travail

Des propositions d’ateliers et d’événements en fonction de votre projet professionnel. Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées 8 rue Carnot 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 98 90 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

