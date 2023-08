ZOOM MÉTIERS – Les métiers de la maintenance Mission Locale Nord Vienne Châtellerault, 9 octobre 2023, Châtellerault.

ZOOM MÉTIERS – Les métiers de la maintenance Lundi 9 octobre, 09h00 Mission Locale Nord Vienne Gratuit, ouvert à tout public, jeune comme adulte.

Le secteur de la maintenance compte des métiers très variés, et qui recrutent ! Pour donner quelques exemples : agent de maintenance, plombier, frigoriste, électricien (H/F), etc.

L’entreprise VINCI Facilities, bien implantée sur le territoire français et particulièrement autour de Grand Châtellerault, a de belles opportunités d’emploi à offir dans ce secteur.

La Mission Locale et l’ERIP vous invitent à découvrir cette entreprises, ses métiers et ses opportunités, dans le cadre d’un temps d’échanges et d’une et d’information.

La rencontre se déroulera dans les locaux de la Mission Locale Nord Vienne à Châtellerault.

Si vous le souhaitez, les professionnels de VINCI Facilities présents pourront prendre un temps en fin de réunion pour un entretien individuel : nous vous conseillons donc de venir avec un CV !

Merci de s’inscrire auprès de la Mission Locale :

05 49 20 04 20

contact@mlnv.fr

Mission Locale Nord Vienne Bâtiment L'Atelier – 209 Grand'Rue de Châteauneuf 86100 CHATELLERAULT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T09:00:00+02:00 – 2023-10-09T12:00:00+02:00

Mission Locale Nord Vienne – ERIP