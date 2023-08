Journée Portes Ouvertes de la Mission Locale Mission Locale Nord Vienne Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Journée Portes Ouvertes de la Mission Locale Mission Locale Nord Vienne Châtellerault, 30 septembre 2023, Châtellerault. Journée Portes Ouvertes de la Mission Locale Samedi 30 septembre, 10h00 Mission Locale Nord Vienne Entrée libre, Gratuit, Ouvert à tout public (jeune, adulte, représentants d’associations ou d’entreprises …) Faire le point sur son choix de métier, rechercher une formation, être conseillé dans sa recherche d’emploi, de stage ou d’alternance, s’informer sur les aides utiles au quotidien (permis, logement, santé, etc.) : les services offerts aux jeunes par la Mission Locale sont nombreux !

Objectif : leur permettre d’avancer sereinement vers leur avenir professionnel, avec les bonnes infos, un accompagnement personnalisé, des actions concrètes, et des conseils précieux ! L’année dernière encore, près de 2000 jeunes du territoire ont bénéficié des services de l’association ! Alors, pourquoi pas vous si vous avez entre 16 et 25 ans, ou un.e jeune de votre entourage ? Au programme de la journée : des animations par thématiques d’accompagnement, animées par des conseillers, pour mieux comprendre comment les jeunes sont accompagnés,

des rencontres et des échanges avec des jeunes qui partageront leur expérience d’accompagnement par la Mission Locale

des RDV possibles en direct, sur place, avec un.e conseiller.e, pour commencer un accompagnement avec la Mission Locale La Mission Locale organise aussi un jeu « Ramène ton Pote » pour faire gagner aux jeunes déjà inscrits à la Mission Locale plusieurs cadeaux. Lors de cette journée, le tirage au sort sera organisé. Plus d’infos : Mission Locale Nord Vienne

05 49 20 04 20 / contact@mlnv.fr

